Pamela David se quebró en llanto al recibir a Marina Charpentier, la madre de Chano, para hablar sobre las adicciones y los problemas de salud mental.

A la conductora de Desayuno Americano el tema la conmueve porque recuerda toda su lucha por sacar adelante a su hermano que murió por las adicciones.

"Aún con la situación ideal, te puede pasar. El tema es cuando vos entendés que estás en esa situación y que la adicción está instalada. Lo primero es no negarlo. La sociedad cree que el que se droga lo hace porque quiere, pero en realidad son personas hipersensibles que prueban y no pueden salir", afirmó la madre del artista, mientras la conductora no podía contener sus lágrimas.

"Hay un montón de gente a la que le conviene esto, los narcotraficantes. No se lo deseo a nadie", agregó Marina Charpentier y Pamela no pudo evitar el llanto. "Perdí la batalla con mi hermano. Logramos internarlo, pero no hay recursos invertidos en salud mental".

La madre de Chano también se quebró y remarcó que el paciente ya no tiene voluntad para decidir si se interna o no por lo cual el artículo 20 de la ley de salud mental es absurdo. Este jueves marchará para pedir por este cambio y por muchos más para que quienes padecen adicciones puedan estar más contenidos.