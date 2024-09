Este domingo, Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio tras la confirmación de su separación de Roberto García Moritán, compartiendo un emotivo video en sus redes sociales. En las imágenes, la modelo aparece desfilando con un vestido de gasa rojo en un patio con vista al mar, transmitiendo serenidad y fortaleza a través de cada paso. Las imágenes fueron acompañadas por frases de autoayuda que reflejan el enfoque positivo que Pampita ha elegido para enfrentar este difícil momento personal.

“No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansa. Respira. La vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente”, se escucha en la voz en off del video. Y continúa: “Deja que el tiempo y Dios te guíen para que llegues a ese lugar al que tanto quieres estar. Ese lugar que tanto mereces”. El mensaje se completa con una reflexión sobre la paciencia y la confianza en que todo mejorará: "Algunas de las mejores cosas en la vida llevan su tiempo, y tu proyecto y plan de vida no es cualquier cosa. Así que ten paciencia y confía un poquito más en Dios. Vas a estar bien”.

El sábado, Pampita también había hablado por primera vez sobre la separación de García Moritán, quien previamente publicó un comunicado en Instagram. En su mensaje, García Moritán expresó que la decisión de separarse fue difícil y dolorosa, pero necesaria para preservar la paz y el bienestar de la familia. En ese marco, confirmó que la ruptura ya había sucedido tiempo atrás, alejándose de los rumores de una reciente crisis.

Sin embargo, el hermano de García Moritán también se involucró en la situación, dejando un mensaje contundente que generó aún más atención mediática. Mientras tanto, Pampita continúa con su enfoque positivo, intentando mantener la calma en medio de la tormenta mediática que rodea su vida personal.

La separación de la pareja sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo, y los seguidores de Pampita no tardaron en mostrarle su apoyo a través de las redes sociales.