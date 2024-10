La diva de la televisión argentina, Susana Giménez, compartió su entusiasmo por los buenos resultados de su programa en el rating y habló sobre sus próximas entrevistas, incluyendo la posibilidad de tener a Pampita como invitada para hablar sobre su separación de Roberto García Moritán.

🤩 SUSANA GIMÉNEZ FELIZ por su vuelta a la tele



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/XIbKG7lX9a — América TV (@AmericaTV) October 3, 2024

"Estamos felices con los ratings. No tengo miedo porque sé que están bajos, pero estamos contentos", enfatizó Giménez. Confirmó que el próximo domingo tendrá como invitada a Wanda Nara y desmintió el rumor de que no quiere dos rubias en Telefe. "Yo nunca dije eso, sería una estupidez. Wanda Nara está morocha y le queda brutal".

Giménez también habló sobre su entrevista con Javier Milei, describiéndolo como "muy agradable" y destacando la presencia de su familia en el programa. Sobre Pampita, dijo que "me encantaría tenerla" en su programa, pero que aún no tiene confirmación.

Puede interesarte

La conductora también respondió a las críticas sobre su peinado en su retorno a la televisión, diciendo que "me gustó peinarme así. Se usa despeinado". Finalmente, comentó sobre la ruptura de Pampita con Roberto García Moritán, diciendo que "a mí no me sorprende que el amor se acabe; a mí se me acabó tantas veces".