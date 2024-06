Carolina “Pampita” Ardohain habló de Nicole Neumann, y le dejó un cálido mensaje en vísperas del nacimiento de su primer hijo junto a Manuel Urcera.

Entrevistada por Caras, Pampita dijo sobre Nicole: “No somos enemigas con Nicole. Trabajamos juntas, nos seguimos en redes”, reveló. Y agregó: “Me alegro por su situación y el hijo que está por venir”.

“No odio a nadie. El odio te oscurece, te amarga. Te engancha en el pasado”, añadió sobre su comentada relación con Neumann, con quien en el pasado mantuvo un enfrentamiento.

Por último, dijo: “A la gente le gustaba decir ‘a mí me gustan las morochas’ o ‘a mí me gustan las rubias’. Éramos como dos referentes de bellezas argentinas muy distintas y la gente elegía”. "Entonces desde este punto de vista no me comparé nunca con una mujer, sino más bien de pedir respeto por otra persona", agregó.

