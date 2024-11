La modelo Carolina Ardohain, conocida como Pampita, fue invitada al programa de Susana Giménez este domingo. Durante su visita, habló sobre su reciente separación de Roberto García Moritán y su nuevo vínculo con Martín Pepa.

Pampita reveló que su separación fue un proceso difícil y que tuvo que hacer duelo. "La primera semana separada no podía respirar, comer, dormir, no me movía de la cama", explicó. Sin embargo, también mencionó que tuvo que levantarse y enfrentar a la prensa debido a sus compromisos laborales.

La modelo también habló sobre su relación a distancia con Martín Pepa, a quien conoció hace muchos años. "Nunca tuve una relación a distancia, es algo nuevo para mí", confesó. Pampita admitió que su relación es reciente y que está conociendo a alguien nuevo.

"Yo no era su prioridad" 💔 Susana fue puntual y le preguntó a Pampita por qué se separó con Roberto

¡Mirá a #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! 📺 pic.twitter.com/YhNlRAsMUX — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) November 18, 2024

En un momento de la entrevista, Susana Giménez le preguntó a Pampita si estaba de novia. La modelo respondió: "Estoy conociendo a alguien". Luego, Susana hizo una crítica sobre la rapidez con la que Pampita había comenzado una nueva relación. "¡Es rapidísima! El duelo no lo hacés. Qué barbaridad", dijo.

la entrevista a pampita fue una mierda,no solo por que ella no largaba ABSOLUTAMENTE nada sino que también le contestaba mal a susana,es una pelotuda, esta mina#SusanaGimenez pic.twitter.com/48YfvubZcf — alexx 🤍 (@ttallnsweet) November 18, 2024

Pampita reaccionó tajante ante la crítica de Susana. "¡Cómo no voy a hacer el duelo! Obvio que lo hice. La primera semana separada no podía respirar, comer, dormir, no me movía de la cama. Suspendí todos los trabajos. Y la segunda semana tuve que salir, tenía contratos de hacer meses y deudas por pagar", explicó.

Puede interesarte

La modelo también contó cómo es su relación a distancia con Martín Pepa. "Me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla, que soy muy fan. Era una cita grupal, con sus hermanos, a quienes también conozco. La primera vez ya salió la foto, pero todavía no había pasado nada", relató entre risas.

Finalmente, cuando Susana le preguntó sobre la posibilidad de casarse nuevamente, Pampita respondió: "¡Ay, no! No puedo ni pensar en eso ahora. Me acabo de separar".