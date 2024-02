Pampita no para ni un solo segundo. A cada paso que da, la conductora no deja de marcar tendencia e imponer estilo con sus looks en cualquier lugar del mundo. Descansando junto a sus hijos en las playas de Miami Beach, volvió a ser noticia tras posar en microbikini off white bordada a orillas del mar.

La modelo desplegó sensualidad con un traje de baño de dos piezas en blanco impoluto. ¿El detalle? El corpiño de la dupla, triangular y simple, cuenta con bordados de hojas en lentejuelas plateadas. La bombacha, en tanto, es diminuta y tiro alta.

Como siempre, acompañó el equipo con un par de lentes de sol total black de formato cuadrado con vidrio superopaco. Para el hairstyle, eligió un look clásico y se mostró con el pelo suelto, al viento y muy lacio.

Puede interesarte

Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de los usuarios de Instagram. “La verdadera reina. ¿Podrán?”, le escribió una seguidora.