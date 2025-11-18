Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al revelar aspectos íntimos sobre su vida fuera de cámaras. Durante una entrevista para streaming, la modelo detalló que convive con dislexia, daltonismo y déficit de atención desde la infancia y que estas condiciones formaron parte de su recorrido personal y profesional.

La conductora describió con naturalidad el impacto cotidiano de la dislexia y el daltonismo. Contó que intercambia letras y órdenes al leer o escribir y que confunde colores, dificultad que incluso influyó en su vestuario y decisiones laborales dentro de la moda y la televisión.

Condición hereditaria y detección temprana

Ardohain afirmó que la dislexia también fue detectada en sus hijos y recordó que es una condición hereditaria. En ese sentido, subrayó la importancia del diagnóstico temprano para evitar frustración y evitar que los niños sean etiquetados injustamente durante su aprendizaje formal.

La modelo se sumó además a una campaña de concientización impulsada por Disfam Argentina y destacó la necesidad de derribar prejuicios alrededor de los trastornos del aprendizaje. Señaló que el acompañamiento, la contención y métodos educativos adecuados pueden marcar la diferencia en el desarrollo de las personas.

Puede interesarte

Mirada hacia el futuro

Ardohain planteó que divulgar experiencias personales puede ayudar a otros a identificar señales y buscar ayuda profesional. Valoró la importancia del avance en materia de inclusión y sostuvo que la información y el acceso a especialistas son herramientas centrales para vivir con mayor tranquilidad.