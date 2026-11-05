Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa estarían nuevamente separados, apenas cinco meses después de haber retomado su relación. La información fue revelada por Yanina Latorre durante su programa Sálvese quien pueda, de América TV, donde aseguró que la pareja atraviesa una nueva crisis sentimental.

La conductora dio a conocer la versión este miércoles 4 de noviembre y sorprendió al afirmar que el vínculo habría terminado hace aproximadamente dos semanas.

“¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”, expresó Latorre al aire.

Según explicó, obtuvo información de personas cercanas a ambos protagonistas, aunque aclaró que no se comunicó directamente con la modelo.

Los motivos que habrían provocado la separación

Durante su programa, Yanina Latorre aseguró que Martín Pepa habría sido quien decidió ponerle fin a la relación, debido a problemas que ya habían generado conflictos anteriormente.

“Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis”, sostuvo la periodista.

Entre los principales motivos mencionó la distancia geográfica, las obligaciones laborales y las dificultades para sostener una relación con agendas diferentes.

El polista había regresado a la Argentina aproximadamente un mes atrás, después de finalizar sus compromisos deportivos en el exterior.

Sin embargo, según la versión difundida, el reencuentro no habría logrado resolver las diferencias que la pareja arrastraba desde hacía tiempo.

Latorre también afirmó que personas cercanas al empresario describieron diferencias en las expectativas de ambos sobre la relación.

DOLOROSA PRIMICIA DE YANINA LATORRE EN #SQP: PAMPITA NUEVAMENTE SEPARADA DE MARTIN PEPA.. POR QUE NO PUEDE LOGRAR UNA PAREJA ESTABLE? https://t.co/ozxjCZa85q — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) November 5, 2026

Aseguran que Pampita está triste y todavía apuesta al amor

Otro de los detalles revelados por la conductora estuvo relacionado con el estado emocional de Pampita.

“Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”, manifestó Latorre.

Según su relato, la modelo todavía tendría expectativas de reconciliarse con Pepa, ya que consideraría que el amor entre ambos no terminó.

La periodista recordó que una situación similar ocurrió durante una crisis anterior, cuando la pareja logró retomar el vínculo después de un período de distanciamiento.

Además, señaló que Pampita tenía la ilusión de compartir el próximo verano con el polista en Punta del Este.

De todas maneras, estas afirmaciones corresponden a información difundida por Latorre y no fueron confirmadas por los protagonistas.

Una relación marcada por la distancia y las reconciliaciones

Pampita y Martín Pepa comenzaron su relación en octubre de 2024 y, desde entonces, atravesaron diferentes etapas.

Uno de los principales desafíos fue sostener el noviazgo mientras ambos desarrollaban sus actividades profesionales en distintos lugares.

En mayo de 2026, la modelo había confirmado una separación y reconocido que la distancia representaba una dificultad importante.

Sin embargo, poco tiempo después decidieron darse una nueva oportunidad.

Durante una entrevista con LAM en septiembre, Pampita se había mostrado optimista sobre el futuro del vínculo.

“Intentamos separarnos y no pudimos, así que apostamos a seguir intentándolo”, expresó en aquella oportunidad.

También reconoció que extrañaba compartir la vida cotidiana con su pareja y que nunca antes había tenido una relación a distancia.

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¿Es el final definitivo entre Pampita y Martín Pepa?

En aquella entrevista de septiembre, Pampita también había hablado sobre la posibilidad de formar una familia con Pepa.

La modelo reconoció que siempre había tenido una mirada romántica sobre las relaciones, aunque las experiencias anteriores la llevaron a adoptar una postura más cautelosa.

Además, señaló que para pensar en un nuevo casamiento necesitaba primero compartir el mismo lugar de residencia con su pareja.

Ahora, las versiones difundidas por Yanina Latorre vuelven a poner en duda la continuidad del noviazgo.

Hasta este jueves 5 de noviembre, Pampita y Martín Pepa no habían confirmado públicamente una nueva separación, por lo que la información se mantiene en el terreno de las versiones periodísticas.