Nuevas grabaciones de cámaras de seguridad expusieron el momento exacto en que un misil, lanzado por combatientes hutíes de Yemen, impactó contra una terminal del aeropuerto de Riad. El ataque, ocurrido el sábado, dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y más de 300 heridas.

🚨 Imágenes del impacto de un misil en la Terminal 3 del aeropuerto de Riad, en un ataque atribuido a los hutíes. Según las autoridades saudíes, el balance asciende a 13 muertos y cientos de heridos. https://t.co/MiqBC1k1aH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

Los videos muestran a los pasajeros en la zona de control y en la sala de espera momentos antes de la explosión, seguida de escenas de pánico. Según informó un funcionario regional, el proyectil impactó en las terminales 3 y 4, destinadas a vuelos nacionales. Los combatientes hutíes, un grupo rebelde apoyado por Irán, se adjudicaron la autoría de estas operaciones contra infraestructuras sauditas.

Un testigo de 32 años relató a la agencia de noticias AFP la magnitud del suceso:

Escuché un ruido muy fuerte y la gente empezó a correr. Algunos tenían la cara cubierta de sangre, otros habían perdido una mano o un brazo o corrían cargando a heridos, cubiertos de sangre.

Este episodio representa el ataque más letal contra un país del Golfo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. El general Turki al-Malki, portavoz de la coalición internacional, confirmó que se interceptaron diversos misiles y drones lanzados por los rebeldes. Por su parte, la aviación civil saudita también reportó daños en el aeropuerto de Dammam.

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Andreas Krieg, de la firma de riesgos MENA Analytica, señaló que el objetivo no es casual, ya que el aeropuerto es una pieza clave en el proyecto del príncipe heredero Mohamed bin Salmán para convertir a Riad en un centro internacional de turismo y negocios. Según el sitio Flightradar24, las operaciones en la capital permanecieron cerradas hasta el lunes.