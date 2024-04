Una decena de ladrones aterroriza a los vecinos de los barrios Guadalupe y Guadalupe Oeste. Los delincuentes son jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Recorren las calles a pie, tanteando las puertas y portones de las casas. Buscan algún punto débil para poder irrumpir y saquear. Las cámaras de vigilancia de los vecinos los detectan cada noche, paseando con absoluta impunidad.

"Estamos viendo la misma metodología en muchos robos que ocurren en toda la zona, que es jurisdicción de la Comisaría 8a. En las imágenes parecen los mismos pibes, aunque siempre se cuidan de cubrirse el rostro para no ser grabados. Hasta tienen la misma ropa. Te rompen una abertura, se te meten entre siete y ocho tipos en el hogar y agarran lo que encuentran. Así, no hay seguridad que aguante", se lamentó una mujer que prefirió el anonimato.

Los vecinos están movilizados. Buscan ayuda, pero no encuentran respuestas en las autoridades. "El miércoles de la semana pasada, antes de que apuñalaran al verdulero (Hugo Schnell, de 80 años, quien fue herido en el corazón por un asaltante en su negocio de avenida General Paz al 7400), tuvimos que activar las alarmas comunitarias. Ocho chicos se metieron esa madrugada en el garaje de una casa de Regimiento 12 de Infantería al 1600 y se llevaron una moto y dos bicicletas. Se había mudado el día anterior", relató un comerciante.

Este lunes por la tarde, cinco delincuentes armados y encapuchados perpetraron un audaz golpe comando en un negocio de ropa deportiva ubicado sobre avenida Aristóbulo del Valle al 7600. A punta de pistola amenazaron a las víctimas, empleados y clientes. Robaron dinero en efectivo y ropa. No está claro si se trata de los mismos sujetos, pero en el barrio nadie lo descarta.

"La policía viene más tarde, pero no es efectiva. Estos ladrones se escapan y se esconden en la villa. Con lo que pasó con el verdulero hicimos una movida, pero esto no es nuevo. Todo queda siempre en la nada, librado a los vecinos, que hacemos inteligencia y seguridad entre nosotros. Entregamos los videos a la policía, que muestra cómo estos asaltantes caminan lo más campantes. Son los dueños del lugar. Este domingo, después de la Fiesta de la Virgen, otra vez se los vio andar por la zona, abajo de la lluvia. No entendemos por qué los patrulleros no los ven, o no los paran", se quejó otra mujer.

"En mi casa -agregó- tengo sistema de alarma con monitoreo, alarma comunitaria, cámaras por todos lados… pero igual no podemos tener tranquilidad. No hay defensa posible contra el modus operandi. Entre siete u ocho te levantan el portón de la cochera y ya están adentro de tu hogar. Estoy en grupos de Whatsapp de Guadalupe y Guadalupe Oeste y en toda la zona ocurre este tipo de hechos.''