Un colectivo que transportaba 57 estudiantes del Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio (IEIG), de la ciudad de Vacaria en Brasil, se incendió este viernes por la tarde en pleno Centro Histórico de Porto Alegre. El grupo estaba acompañado por dos docentes y el chofer. Todos lograron salir a tiempo y se encuentran fuera de peligro.

El accidente ocurrió en la Rua Espírito Santo, cuando el vehículo de excursión rozó cables de alta tensión. Tras el impacto, el ómnibus comenzó a desplazarse por una pendiente, chocó contra diez automóviles estacionados y terminó dañando la fachada de un edificio.

Según informó el teniente coronel Hermes Völker, comandante del 9º Batalhão da Polícia Militar, todos los ocupantes fueron evacuados. Cuatro adolescentes fueron derivados al Hospital de Pronto Socorro por inhalación de humo, aunque permanecen estables.

Ônibus de excursão escolar pega fogo após perder freio no centro histórico de Porto Alegre, não há vítimas fatais ! pic.twitter.com/v40ox8NCFB — 🇧🇷🇧🇷 Bodão o Bruto ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@bodaobruto) October 4, 2025

La Secretaría de Educación del Estado indicó que el resto de los jóvenes fue contenido en el Núcleo de Cuidado y Bien-Estar Escolar. En tanto, la dirección del IEIG comunicó a las familias que los estudiantes y docentes están siendo asistidos en el Colegio ACM de Porto Alegre.

Los alumnos, de entre 15 y 17 años, viajaron a la capital para una visita pedagógica que incluyó recorridos por el Palácio Piratini y el Museo de la PUC. Durante la jornada también tenían previsto llegar al BarraShoppingSul.

Un nuevo colectivo, enviado por la empresa de transporte contratada, fue dispuesto para el retorno de los estudiantes a Vacaria durante la noche del viernes.