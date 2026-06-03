Las imágenes parecen sacadas de una película de terror. Un joven corre desesperadamente por el predio de una fábrica mientras un enorme oso negro lo persigue a toda velocidad. En cuestión de segundos, el animal lo alcanza, lo derriba y continúa avanzando por las instalaciones. La escena ocurrió este martes en Japón, y quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

El ataque ocurrió en la fábrica Fukushima Steel Works, ubicada en el distrito de Sasakino, en el noreste del país. Según informaron las autoridades locales, el oso apareció de manera repentina cerca de uno de los accesos a la planta industrial.

En el video se observa cómo un empleado de unos 20 años intenta escapar al advertir la presencia del animal. Sin embargo, el oso acelera la carrera, lo alcanza y lo tira al suelo. Tras el primer ataque, el animal ingresó al predio industrial y avanzó.

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Poco después atacó a un segundo trabajador, un hombre de alrededor de 60 años. Durante su recorrido, el animal rompió una puerta de vidrio y abandonó la fábrica.

La secuencia continuó fuera del establecimiento. El oso avanzó hacia una zona residencial cercana y atacó a una mujer de 80 años. Más tarde llegó a otra empresa ubicada a unos 500 metros de la fábrica y allí hirió a un tercer trabajador, también de unos 60 años.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Fukushima, los tres hombres sufrieron heridas leves, mientras que la mujer presentó lesiones moderadas. Ninguna de las víctimas corre riesgo de vida.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales y equipos de emergencia desplegaron un operativo para intentar localizar al animal. Hasta la tarde del martes, el oso seguía sin ser capturado y las autoridades creían que permanecía dentro del predio de una de las empresas atacadas.

La situación obligó además a reforzar las medidas de seguridad en la zona. Dos escuelas cercanas suspendieron las clases presenciales. Una de ellas, la Escuela Primaria Noda, pasó temporalmente a modalidad virtual y pidió a los vecinos evitar salidas innecesarias.

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Los especialistas explican que la presencia cada vez más frecuente de osos en pueblos y ciudades está relacionada con el crecimiento de la población de estos animales y con el progresivo despoblamiento de zonas rurales, donde hay menos cazadores y personal capacitado para controlarlos.

Los avistamientos se multiplicaron en todo el país. Solo en el último año se reportaron más de 50.000, una cifra que duplicó el récord anterior. Incluso se registraron apariciones en áreas suburbanas de Tokio y en senderos turísticos muy concurridos.

Frente a este escenario, el gobierno japonés puso en marcha un plan para reforzar el control de la población de osos, aumentar las trampas y ampliar los equipos especializados en capturarlos.