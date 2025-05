La rutina escolar se vio sacudida este lunes en la escuela Ceferino Namuncurá de barrio Yapeyú, cuando un alumno de primer año fue descubierto con un arma de fuego en su mochila.

Fue la directora del establecimiento, Sonia Rey, quien se comunicó con el 911 para alertar que un estudiante, de 13 años, tendría un arma de fuego entre sus pertenencias. Minutos después, efectivos de la Seccional 7ma de la URI arribaron al lugar y constataron que, efectivamente, en el interior de una mochila se encontraba una pistola calibre .45.

En la mochila

Según los primeros datos recabados, el menor no habría utilizado el arma para amenazar a nadie, sino que la habría sacado para mostrársela a un compañero. De todas maneras, la presencia de un arma de fuego dentro de un ámbito escolar provocó un fuerte impacto entre el personal docente, las autoridades y los familiares de los alumnos.

El menor fue retirado del aula y trasladado a preceptoría, donde fue contenido por directivos hasta la llegada de su progenitor y de la policía. El arma fue secuestrada, aunque sin su cargador, lo que motivó que los efectivos aguardaran la llegada de personal superior para realizar la requisa correspondiente y buscar el resto de las piezas.

La reacción de las familias

Mientras se desarrollaban los procedimientos, la escuela continuó funcionando con normalidad, aunque varias familias se acercaron preocupadas por la situación. Una mamá relató:

"Estoy en shock. Me enteré por mi hermana, que me mandó una foto de la policía en la escuela. No sabíamos qué pasaba. Mi nene va a segundo y mi sobrina está en el mismo edificio. Me dijeron que no hubo amenazas, que el arma estaba descargada y que el chico solo se la mostró a otro compañero. Pero una pistola .45... es mucho para una escuela."

En tanto, varios alumnos fueron evacuados al patio durante la revisión de las mochilas y las consultas al personal directivo. Sin embargo, la directora habría tranquilizado a los padres presentes, asegurando que el estudiante ya se encontraba bajo resguardo junto a su padre, y que no existía riesgo para el resto de la comunidad educativa.

Más armas en la casa

Tras el hallazgo del arma, la policía inició actuaciones de rigor e intervino en el domicilio del menor para intentar esclarecer cómo obtuvo el arma y si existía algún tipo de riesgo adicional.

En esta parte grande fue la sorpresa cuando en la casa de la madre del chico los uniformados hallaron otras dos armas de fuego: una pistola calibre 9 mm. y un pistolón.

Ante tal situación se dispuso que la mujer sea trasladada en calidad de aprehendida, junto al adolescente, hasta la comisaría 8va. La madre quedó a disposición del fiscal en turno y el chico al Juzgado de Menores.

El hecho generó un fuerte debate entre los vecinos sobre la seguridad en las escuelas y la creciente exposición de menores a situaciones de violencia o acceso a armas de fuego.

La investigación continúa bajo la órbita de las autoridades judiciales, mientras se espera un informe oficial sobre las medidas adoptadas respecto al alumno y su entorno familiar.