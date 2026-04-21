Un hombre abrió fuego este lunes en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, de México. Durante el ataque, el hombre mató a una turista canadiense, hirió a varias personas y se quitó la vida.

Según indicaron fuentes oficiales, todo comenzó cerca de las 12 del mediodía, cuando los visitantes escucharon de manera sorpresiva alrededor de 20 detonaciones.

Ante la situación, los turistas se vieron obligados a resguardarse, lo que generó desesperación y miedo. Pocos minutos más tarde, personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se acercó a la zona para evacuar a los presentes y brindar asistencia.

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En algunos videos que se viralizaron se puede ver a un hombre que, desde lo alto de la pirámide, empieza a disparar mientras decenas de turistas corren entre las ruinas prehispánicas.

De acuerdo a lo que precisaron, hubo cuatro personas heridas por arma de fuego. Se trata de dos colombianas, una canadiense y una ciudadana rusa.

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🚨Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. pic.twitter.com/kAhYUI2enp — FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) April 20, 2026

Asimismo, otras dos personas se lesionaron al caer de la pirámide -una sufrió fractura y otra esguince- durante la estampida y una tercera persona presentó una crisis de ansiedad.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad de la turista que murió ni la del atacante. De hecho, se desconocen las causas del ataque e investigan cómo ocurrió todo.

En el lugar las autoridades incautaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

Tras el trágico episodio, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se expresó a través de las redes sociales: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”.

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“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, completó.

La Pirámide de la Luna es conocido por ser un sitio turístico y arqueológico ubicado a apenas 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, además de recibir cientos de turistas por año.