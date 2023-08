Una niña de 12 años que había ido de vacaciones a divertirse a un parque aéreo en la ciudad de Mar del Plata terminó colgada boca abajo en uno de los puentes colgantes. “¡No puedo, no puedo!”, gritaba con desesperación a siete metros de altura, mientras los operadores del predio intentaban ponerla a resguardo y su padre la asistía. Según reconstruyó su familia, fueron varios minutos de angustia para la joven y sus seres queridos.

La joven atravesó el mal momento el último sábado, cuando las vacaciones de invierno comenzaban a despedirse. Ella y su familia habían asistido al parque Aerópolis donde sobresalen puentes colgantes con diferentes niveles de dificultad en tres niveles de altura. Cuando caminaba por uno de los puentes, la niña perdió el equilibrio y se cayó de la pasarela. Pese a que tenía un arnés colocado, la menor quedó colgando boca abajo porque, según su padre, tuvo problemas de ajuste.

Segundos después del incidente, el papá de la víctima fue quien la sostuvo mientras abajo se montaba todo un operativo para rescatar a la joven con una escalera. “Me desesperé y traté de sujetarla con mis piernas. En el lugar no había protocolo, los chicos que trabajaban ahí no tenían idea de cómo actuar y no había escalera. Los padres que estaban ahí querían hacer una red humana”, contó el hombre tras lo ocurrido al diario de La Plata El Día, de donde son residentes los turistas.

Por el hecho, la niña entró en pánico y lloraba a los gritos. “¡No puedo! ¡No voy a poder!”, repetía una y otra vez, tal como quedó registrado en el video capturado por otro turista. Desde el suelo, los testigos buscaban transmitirle tranquilidad. “¡Si pudiera lo haría, pero no puedo!”, respondía la joven cuando le pedían que hiciera algo determinado. Finalmente, una de las rescatistas pudo alzarla y sacarla del lugar. Los médicos constataron que la niña no había sufrido heridas.

“Cuando hicimos el primer nivel, mi hija me dijo que lo tenía flojo [el arnés] y se lo volvieron a ajustar. Durante el circuito perdió el equilibrio y al soltarse, por estar sujetada con el arnés, eso volvió a fallar y quedó colgando de milagro con la zapatilla”, aseguró el padre de la víctima.

El titular del parque Aerópolis, Carlos Pilafsidis, explicó en diálogo con el medio local Canal 8: “Es una actividad donde pasan cientos de miles de personas al año. Esta chica con el papá hicieron el primer circuito completo y cuando se dispusieron hacer el segundo, Delfina, la chica que tuvimos que auxiliar, perdió el equilibrio y rápidamente nuestros operadores efectuaron el rescate”.

El protocolo de ascenso a los circuitos incluye una charla previa con los visitantes, donde se mide la altura, el peso y se pone el equipo especial como cascos, guantes y arneses. “El padre de la chica estaba atrás suyo y la pudo ayudar”, agregó el empresario, que indicó que a la niña que quedó atrapada le faltaban unos 60 metros para finalizar el recorrido.

“Nos volvimos, esto nos amargó las vacaciones”, cerró el padre de la joven tras el tenso momento vivido.