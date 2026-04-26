“Todo está bajo control”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa posterior al episodio y añadió que el atacante tenía “varias armas”.

El presidente estadounidense Donald Trump fue evacuado de urgencia de una cena con periodistas este sábado por la noche en el hotel Washington Hilton luego de que se produjera un tiroteo dentro del edificio. El presunto autor de los disparos fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y generó momentos de tensión entre los presentes.

Ante la situación, los agentes del Servicio Secreto activaron los protocolos de seguridad y el mandatario y la primera dama Melania Trump fueron retirados del lugar de manera preventiva. Poco después confirmaron que ambos estaban “a salvo”.

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Un video registrado en el interior del evento mostraba a los invitados agachándose bajo las mesas y tratando de resguardarse, en medio de una escena de creciente tensión. También estaban presentes el vicepresidente JD Vance y los miembros del gabinete de Trump. Finalmente, toda la sala fue evacuada.

Minutos más tarde, Trump compartió un mensaje a través de su cuenta en la plataforma Truth Social. “Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, expresó el mandatario sobre el accionar de los agentes.

A su vez, confirmó que el atacante fue detenido. “He recomendado ‘que el show continúe’, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”, cerró.

🇺🇸 | El tirador abrió fuego dentro del hotel donde Trump estaba asistiendo a una cena, según un funcionario. pic.twitter.com/ppHn3D9gZ4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 26, 2026

En el operativo intervinieron efectivos policiales que rodearon el hotel donde se celebraba el evento y también se usaron helicópteros para sobrevolar la zona, según informó la agencia de noticias AFP.

Luego de la evacuación, la presidenta de la Asociación de Corresponsales, Weijia Jiang, anunció que “todos están a salvo” y que la cena fue reprogramada.

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Conferencia tras el incidente

“Todo está bajo control”, aseguró el mandatario desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca, a la vez que remarcó el rápido accionar de las fuerzas de seguridad: “Los agentes del Servicio Secreto actuaron con valentía, claridad y transparencia”.

Asimismo, confirmó que un oficial resultó herido por el agresor que le disparó a “muy corta distancia”, aunque se salvó debido a la protección de su chaleco antibalas. El hombre fue atendido por los médicos y se encuentra en “excelente estado”, dijo el presidente.

“Tiene un ánimo excelente y le hemos dicho que lo queremos y lo respetamos. Es un hombre honorable y está muy orgulloso de lo que hizo”, sumó.

Sobre el tirador, Trump dijo que el sospechoso -a quien calificó como “aspirante a asesino” y “lobo solitario”- tenía “varias armas” y que “atacó un puesto de control de seguridad” antes de ser detenido por el Servicio Secreto. También dijo que “estaba muy lejos” de donde estaba él ubicado en la cena.

La agencia de noticias estadounidense Associated Press informó que el detenido es un hombre de 31 años de California llamado Cole Tomas Allen.

Por otra parte, Kash Patel, director del FBI, pidió a la comunidad local que comparta “cualquier información relacionado con este suceso”.

“Ningún dato es insignificante ni insuficiente. Lo evaluaremos todo. También entrevistaremos a quienes estuvieron presentes y, si alguno de ellos tiene información, por favor preséntela ante las autoridades”, indicó.

El presidente Trump finalizó la conferencia anunciando que este domingo se conocerán más detalles sobre la detención y el avance de la investigación.