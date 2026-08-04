Pánico en México: una fuerte tormenta los sorprendió en las sillas voladoras y quedaron atrapados
Todo ocurrió cuando un grupo de jóvenes mientras se encontraba en una atracción de sillas voladoras en la Feria Estatal de León, en México. Los pasajeros quedaron expuestos a la lluvia y al viento, y el momento fue registrado por otros visitantes.
Lo que comenzó como una tarde de diversión terminó en momentos de tensión para un grupo de jóvenes que visitaba la Feria Estatal de León, en la ciudad mexicana de Guanajuato.
Los pasajeros se encontraban en una atracción de sillas voladoras cuando una fuerte tormenta sorprendió a los asistentes. La intensa lluvia y las ráfagas de viento complicaron el funcionamiento del juego mecánico.
Las imágenes muestran a los jóvenes suspendidos en las alturas y expuestos a las condiciones climáticas mientras la estructura continuaba en movimiento. La escena generó preocupación entre las personas que observaban desde abajo.
El episodio fue registrado por otros visitantes y el video comenzó a circular en las redes sociales. Hasta el momento, no se informó si hubo personas heridas ni cuánto tiempo permanecieron atrapados.