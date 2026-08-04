Lo que comenzó como una tarde de diversión terminó en momentos de tensión para un grupo de jóvenes que visitaba la Feria Estatal de León, en la ciudad mexicana de Guanajuato.

Los pasajeros se encontraban en una atracción de sillas voladoras cuando una fuerte tormenta sorprendió a los asistentes. La intensa lluvia y las ráfagas de viento complicaron el funcionamiento del juego mecánico.

¡Impresionante! 😱Varias personas quedaron #atrapados en las sillas voladoras de la #Feria de #León mientras una fuerte #tormenta azotaba en el lugar🌧️👥. pic.twitter.com/4Qd4laKqrp — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) August 1, 2026

Las imágenes muestran a los jóvenes suspendidos en las alturas y expuestos a las condiciones climáticas mientras la estructura continuaba en movimiento. La escena generó preocupación entre las personas que observaban desde abajo.

El episodio fue registrado por otros visitantes y el video comenzó a circular en las redes sociales. Hasta el momento, no se informó si hubo personas heridas ni cuánto tiempo permanecieron atrapados.