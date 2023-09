Un vecino de la localidad de Temperley fue atacado por "el loco de la pala", un hombre que amenaza y atemoriza al resto de los habitantes de la cuadra.

Pese a las múltiples denuncias que los vecinos habrían hecho, en esta oportunidad amenazó a una vecina y a su hija de dos años.

"Me amenazó, me dijo que me iba a matar a mí y a mi nena", relató Luz en diálogo con Telefe Noticias.

La pareja de Luz se acercó para advertirle de su comportamiento y fue brutalmente atacado con una pala por este hombre que, según aseguran los vecinos, tendría problemas psiquiátricos.