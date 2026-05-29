Ocho personas quedaron atrapadas la tarde de este jueves en la montaña rusa Iron Shark del parque de diversiones Galveston Island Historic Pleasure Pier, lo que provocó un operativo de rescate por parte del Departamento de Bomberos de Galveston.

De acuerdo con Kurt Koopman, portavoz de la policía de Galveston, la llamada de emergencia fue recibida alrededor de las 5:40 p.m., luego de que el tren de la atracción quedara detenido con pasajeros a bordo a una altura considerable.

“El Departamento de Bomberos de Galveston está en la escena. Hay ocho pasajeros atrapados en la montaña rusa Iron Shark”, informó Koopman. Las autoridades detallaron que los rescatistas utilizaron un camión con escalera telescópica para evacuar a cada persona de manera individual mediante arneses de seguridad.

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En una actualización posterior, la policía de Galveston informó que ya habían sido rescatadas tres personas y que aún quedaban cinco pasajeros atrapados en la atracción. Las labores continúan de manera gradual, ya que los equipos de emergencia solo pueden bajar a una persona a la vez.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraron a equipos de emergencia trabajando junto al convoy detenido sobre la estructura metálica de la atracción. ABC13 reportó que la montaña rusa se detuvo aproximadamente a las 5:21 p.m. mientras realizaba el recorrido.

Eight people were left hanging at the top of a roller coaster in Texas after the ride got stuck on a vertical section of track.



Firefighters had to use a long ladder truck to safely reach them pic.twitter.com/15xO4OiR71 — FearBuck (@FearedBuck) May 29, 2026

El director de operaciones de Pleasure Pier, Terry Turney, explicó que la montaña rusa presentó una falla mecánica durante el ascenso inicial, pero que el sistema de seguridad funcionó según lo previsto y detuvo inmediatamente la atracción para proteger a los pasajeros.

Turney indicó que la prioridad del parque fue garantizar la seguridad de los visitantes, por lo que solicitaron apoyo del Departamento de Bomberos para evacuar a cada persona de manera segura. Añadió que la atracción será sometida a una inspección exhaustiva antes de volver a operar.

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La Iron Shark es una de las atracciones más conocidas del muelle turístico de Galveston. La montaña rusa, inaugurada en 2012, alcanza una altura de 100 pies y velocidades de hasta 52 millas por hora, además de contar con una caída de 95 grados y varias inversiones sobre el Golfo de México.

l incidente ocurre en vísperas de la temporada alta de verano en parques de diversiones y destinos turísticos de Texas.

Aunque fallas mecánicas de este tipo son poco frecuentes, los protocolos de evacuación suelen implicar rescates lentos y manuales para garantizar la seguridad de los pasajeros suspendidos en altura.