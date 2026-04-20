Una función de circo en la región de Rostov del Don, en Rusia, estuvo a punto de terminar en tragedia cuando un tigre logró salir de la zona de seguridad y se dirigió hacia el sector donde se encontraba el público. El episodio ocurrió en pleno espectáculo y generó una reacción inmediata de miedo entre los asistentes.

Según trascendió, todo comenzó cuando se desplomó una malla protectora que separaba al animal de las gradas. En ese momento, el tigre avanzó hacia el público y desató escenas de caos: algunas personas escaparon rápidamente del lugar, mientras otras quedaron paralizadas por la tensión.

🇷🇺🐅 Un tigre saltó hacia el público en un circo de #Rostov, #Rusia, tras colapsar una barrera de seguridad. El hecho causó pánico y evacuaciones, aunque no hubo heridos. El animal fue controlado y autoridades ya revisan las medidas de protección. pic.twitter.com/LWvNMUyDci — Libre Prensa (@Libre_Prensa_) April 20, 2026

La secuencia provocó alarma dentro y fuera del recinto, ya que por algunos segundos la situación pareció quedar fuera de control. El avance del animal en dirección a las tribunas encendió el temor de una posible tragedia en medio de una función que hasta entonces transcurría con normalidad.

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Sin embargo, los domadores reaccionaron con rapidez y lograron reducir al tigre antes de que atacara a alguno de los presentes. Luego, el animal fue devuelto a su jaula y se organizó la evacuación del público sin que se registraran personas heridas.

Tras el incidente, las autoridades rusas iniciaron una investigación para determinar qué falló en el operativo de seguridad y cómo se produjo la caída de la protección. El episodio volvió a poner en discusión los riesgos de utilizar animales salvajes en espectáculos frente a espectadores.