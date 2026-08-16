Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo que implicó a varios sospechosos en la Universidad Estatal de Virginia (VSU, por sus siglas en inglés) a primera hora de este sábado, lo que provocó el cierre temporal del campus y una investigación judicial justo cuando los estudiantes se preparaban para un nuevo año escolar.

El tiroteo ocurrió a la 1:28 de hoy en la calle Boisseau al 3300, cerca de los anexos Quad de la universidad estadounidense, donde la policía del campus y agentes del condado de Chesterfield encontraron a cinco personas con heridas de bala fuera de los dormitorios.

Al menos una de las personas heridas fue confirmada posteriormente como estudiante. Las heridas no ponían en peligro su vida y ya fue dado de alta del hospital, señaló la universidad en un comunicado.

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"La Universidad Estatal de Virginia sigue colaborando estrechamente con las autoridades policiales mientras continúa la investigación sobre el tiroteo ocurrido esta mañana cerca de los anexos Quads", señaló la institución. La universidad agregó que la policía de la VSU "mantendrá una mayor presencia en el campus" mientras continúa la investigación.

El tiroteo ocurrió mientras comienza el año académico en Virginia State. Según el sitio web de la universidad, las residencias estudiantiles abrieron hace una semana y las clases se reanudan el lunes.

Ni la policía ni la universidad han identificado a las víctimas. Las cinco fueron trasladadas a hospitales y una que inicialmente figuraba con lesiones peligrosas ha sido reclasificada a condición crítica, declaró la policía del condado.

Las otras víctimas sufrieron lesiones moderadas, indicó la policía. La persona confirmada como estudiante estaba entre quienes tuvieron lesiones moderadas y el estudiante ha sido dado de alta, señaló la universidad.

El tiroteo involucró a “varios sospechosos”, indicó la institución. Luego añadió que las fuerzas de seguridad no creen que haya una amenaza inmediata para la comunidad educativa y anunció el levantamiento del cierre.

“Reconocemos la preocupación que este incidente ha causado entre nuestros estudiantes, padres, exalumnos, amigos y la comunidad más amplia de VSU”, dijo el comunicado de la universidad. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”, acotó.

El campus tenía una gran presencia de fuerzas de seguridad esta mañana, y la universidad pidió a los estudiantes monitorear su correo electrónico para ver medidas de seguridad adicionales e información sobre servicios de apoyo. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la policía del condado de Hanover estaban ayudando, apuntó la policía del condado.

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La Universidad Estatal de Virginia es una universidad que históricamente alberga a la población afroamericana ubicada en Ettrick, Virginia, a unos 38 kilómetros al sur de la capital del estado, Richmond. La universidad pública tiene unos 5.700 estudiantes y fue la primera universidad de cuatro años totalmente financiada por el estado para los estadounidenses negros. La mayoría de sus estudiantes son de pregrado.

La universidad ha crecido en los últimos años mientras intentaba mejorar la seguridad y conservar su encanto histórico, relató Arthur Fridrich, exdirector de educación a distancia de la universidad, quien vive cerca del campus y lo visita con regularidad. "Un tiroteo como este justo cuando los estudiantes regresan para las clases es desgarrador para la comunidad", dijo.

“Comenzar un nuevo año con este evento es muy trágico. Proyecta una sombra en la mente de todos los estudiantes, y para algunos será difícil borrar este semestre de su mente”, declaró Fridrich. Y, añadió: “Para quienes recibieron disparos, mi corazón sangra. Espero que todos se recuperen y de alguna manera no dejen que este evento defina sus vidas”.