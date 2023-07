La ausencia de Alejandro “Papu” Gómez de la convocatoria de la Selección argentina luego de la consagración en Qatar llamó la atención. Alrededor de esta trama se armaron muchas teorías conspirativas que involucraron diversas posibilidades. Los protagonistas nunca hablaron del tema, la incertidumbre crece y en las últimas horas se lanzó una nueva versión.

“Lo que me dicen es que al Papu se le habría ido la mano con algunos fueguitos o mensajitos vía redes con algunas mujeres. Él explicó que no, que no se dio cuenta, bla bla, porque hubo un planteo”, dijo el periodista Pablo Layus, en el programa Intrusos, este miércoles.

Por el momento, no ha habido confirmaciones ni desmentidas a esta versión, una más en la larga lista. Lo cierto es que los fanáticos no dejan de preguntarse qué pasó con el Papu y sus compañeros, y por qué ya no hay interacciones entre ellos en las redes sociales.