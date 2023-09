Terminó el ciclo de Alejandro Gómez en el Sevilla. Si bien el jueves Olé pudo confirmar que estaba cerca de llegar a una rescisión de contrato entre las partes, este viernes el club andaluz lo hizo oficial.

"El centrocampista argentino se marcha tras dos temporadas y media en el club de Nervión", informaron desde España, con un comunicado.

El Papu tenía contrato en Sevilla hasta el 30 de junio del 2024, sin embargo, no lo cumplirá y fue luego de que las dos partes se pongan de acuerdo para finalizar el vínculo casi un año antes.

Deja el club español luego de 90 partidos, 10 goles y 6 asistencias. Fue parte del título de la Europa League de la temporada pasada.

"El Sevilla FC agradece a Papu Gómez los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en el futuro que desee emprender", cerró el comunicado.

Ahora el futuro del argentino campeón del mundo es una incógnita: analizará si sigue en Europa o apunta a otras ligas de moda, como la de Arabia Saudita, por ejemplo.

El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC y Alejandro ‘Papu’ Gómez han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que le unía a la entidad hasta el final de la presente temporada, 30 de junio de 2024.

El centrocampista argentino -campeón del mundo con la albiceleste en el pasado Mundial- cierra así su etapa como sevillista, en la que ha disputado un total de 90 partidos entre todas las competiciones, con diez goles y seis asistencias en su haber.

En cuanto a sus números como futbolista blanquirrojo, en LaLiga firmó la mayoría de encuentros y de goles, ya que en las tres temporadas alcanzó los 66 choques y aportó nueve dianas a la competición regular.

En el otro torneo nacional, la Copa del Rey, disputó siete partidos y anotó otro tanto, concretamente en la campaña 21/22 en la derrota ante el Betis en octavos.

A nivel continental, el jugador completó la docena de encuentros disputados en la Champions League y cinco en la UEFA Europa League en dos cursos, resultando campeón en este último en la que tuvo una participación intermitente debido a una lesión de tobillo.

El Sevilla FC agradece a Papu Gómez los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en el futuro que desee emprender.

No entraba en los planes del Sevilla

El volante ofensivo, que integró el plantel de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y ahora no fue llamado por Scaloni, no es prioridad para el técnico José Luis Mendilibar: no jugó ni un minuto en las tres derrotas al hilo en el comienzo de LaLiga. Incluso, en la caída 2 a 1 ante el Girona, el DT hizo ingresar a otros tres futbolistas y no contempló al Papu como revulsivo para evitar la derrota.

La necesidad de generar bajas fue admitida por el director deportivo del club, Víctor Orta. "Son horas ajetreadas, porque el formato es muy estricto y todo está muy encasillado.

Dependiendo de salidas, trabajamos en entradas. Serán horas intensas para buscar soluciones, pues parece que todos somos malos estudiantes, llegan intereses de equipos de última hora... Estamos intentando gestionar para salir reforzados en estas últimas horas", declaró en Estadio Deportivo de Sevilla.

¿Cuál es el destino de Papu? Se desconoce qué negociación tiene abierta el ex futbolista del Atalanta, ahora con 35 años. Recientemente, el Damas FC de Arabia Saudita había presentó una oferta formal por el argentino, de aproximadamente 3.000.000 de euros.

Además, se rumoreó el interés de distintas franquicias de la Mejor League Soccer de los Estados Unidos. Deja al Sevilla después de diez goles y seis asistencias en 90 partidos, desde su llegada a comienzos del 2021. Tuvo muy escada participación tras regresar de Qatar, por una lesión de tobillo.

El Papu llegó al fútbol europeo en 2010: el Catania se lo compró a San Lorenzo. Luego pasó por el Metallist de Ucrania y después estuvo siete temporadas en el Atalanta.

En el Sevilla siguen los argentinos Erik Lamela, Marcos Acuña, Fede Gattoni y Lucas Ocampos. Recordar: Gonzalo Montiel pasó al Nottingham Forest de la Premier League.