Julieta Prandi no ocultó el malestar que sintió durante su paso por Poné a Francella y aseguró que vivió varios momentos de incomodidad. La actriz fue consultada al respecto por un cronista de Puro Show (eltrece) luego de que estallara la polémica sobre el tipo de humor que tenía el exitoso ciclo televisivo que se emitió en los 2000.

“Hubo una polémica bárbara con la vuelta de Poné a Francella. Hubo opiniones cruzadas. Por un lado, Flor Peña dijo que había un sketch que indudablemente había pasado de moda o que el humor que se utilizaba en esa época no era correspondiente con el de ahora. ¿Vos qué opinión tenés al respecto?”, quiso saber el notero.

Sin dudarlo, la actriz comentó: “Cuando ponés en la tele una programación de humor, en este caso, que tiene que ver con 20, 30 años atrás, tiene una temática y una sociedad que no es la misma. Pasó el tiempo y hay que contextualizarlo en el tiempo que se hizo eso. Es como ahora ponernos a levantar el dedo con Olmedo, Porcel, etc., que por ahí sale en el Canal Volver. Es el humor de antes. O las novelas de Luisa Kuliok con Arnaldo André y los sopapos. O sea, como en ese momento nadie dijo nada de los sopapos y salían al aire, entonces hay que ponerlo en ese contexto. Salía en el año 2001″.

Guillermo Francella y Julieta Prandi hicieron "La Nena"

Acto seguido, Prandi fue contundente sobre su experiencia cuando hacía los sketchs de “La Nena”. “¿Qué recordás de cuando hacías La Nena en 2001? ¿Qué recordás de esas grabaciones? Particularmente de La Nena. ¿Se divertían? ¿Estaba bueno? ¿Había alguna persona que decía ‘che, esto es zarpado’?”, preguntó el periodista.

“No, no tiene nada que ver con eso. Quizás en mi experiencia personal yo no la pasaba bomba, era mi primer trabajo, había un montón de situaciones que quizás eran incómodas para mí, no importa cuáles. Situaciones que quizás no eran las más cómodas, y era mi primer trabajo, mis primeras grabaciones, muchas horas. Pero también agradecida del trabajo, de las puertas que me abrió y de un montón de cosas que en ese momento me sumaron mucho. Pero no fue tan poco fácil transitarlo”, contestó la artista.

“¿La pasaste bien en esa etapa?”, sumó el notero. “Ambiguo, pero tengo también muchos recuerdos lindos de lo que fue mi trabajo. Me abrió puertas a nivel internacional en un montón de países”, señaló Prandi. “¿Te trae feos recuerdos?”, insistió el cronista. “No me trae feos recuerdos, pero no fue el momento donde yo mejor las pasé”, cerró la actriz.