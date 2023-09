Después de ser noticia por su dura crítica al protagónico de Julieta Poggio en "Coqueluche", Pepe Cibrián descansa en Mar del Plata y se permite lanzarse a la búsqueda de un nuevo amor con ayuda de una herramienta tecnológica: las aplicaciones de citas.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el director está en busca del amor a través de Tinder. Hace más de medio año que Cibrián confirmó su separación de Nahuel Lodi, su ex marido de quien se divorció luego de una fuerte crisis que vivieron por infidelidades.

Puede interesarte

"No me decepcioné del amor ni de Nahuel. Lo que pasa es que él es más joven y le fue más difícil que a mí afrontar todo esto con su familia", había declarado para Intrusos Cibrián cuando anunció el divorcio del joven de 33 años. "Me gustaría conocer a otra persona. Necesito el amor. Y si no lo consigo, volveré a Tinder", también agregó, y así lo está haciendo.

Fuera del romance, Pepe Cibrián continúa trabajando: ahora pone su energía en lo próximo, "El Jorobado" en el Luna Park, que ya tiene a dos protagonistas: Rodrigo Scian, el Jorobado, y Germán Esquerda hará Claudio Frollo.

Pepe tomará audiciones desde el 15 de noviembre para llegar a los ensayos en el verano y estrenar el 8 de abril. Por lo demás, va a ir a ver a Juli Poggio en "Coqueluche", en el Multiteatro, compromiso que asumió con la ex “GH”, que lo invitó por WhatsApp. No dirá cuándo.