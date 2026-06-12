Un hombre fue hallado muerto en el arroyo Antoñico, en la ciudad de Paraná, y la policía confirmó heridas compatibles con arma blanca en la víctima, lo que orientó la pesquisa hacia un caso de homicidio. El hallazgo ocurrió cerca del jueves al mediodía, cuando vecinos del barrio Las Flores alertaron sobre la presencia de un cuerpo sumergido en el curso de agua que cruza por debajo del puente Eva Perón, en la calle Diamante al final.

Horacio Blasón, jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, explicó: “Los vecinos pueden ver una persona que estaba en el arroyo Antoñico que estaba sumergida; inmediatamente intervino el servicio de ambulancia, Comisaría Quinta y se pudo establecer que es un señor mayor de edad".

La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Paola Farinó, quedó a cargo de la investigación, mientras trabajan en la escena para recolectar pruebas y testimonios relevantes. La intervención de la Policía Científica, la coordinación entre la Jefatura Departamental Paraná y la actuación de la fiscalía conforman el esquema de trabajo dispuesto por las autoridades.

Desde el primer momento, los agentes establecieron un perímetro en la zona para preservar posibles rastros, mientras la fiscal ordenó la autopsia. Fuentes policiales precisaron que “solo podemos confirmar que las causas del fallecimiento son causas violentas. El cuerpo ha sido trasladado a la morgue judicial de la localidad de Oro Verde para determinar, a través del cuerpo médico forense, la causa del deceso”.

La hipótesis principal del fallecimiento

Las primeras observaciones ya permitieron a los investigadores descartar un accidente y avanzar en una hipótesis de homicidio. El comisario explicó que “tiene heridas, pero seremos prudentes en esperar el resultado de la autopsia para que puedan determinar qué clase de heridas tiene y con qué son compatibles“.

La Policía Científica realizó peritajes en el lugar del hallazgo para recabar pruebas y avanzar en la investigación (Fuente: El Once)

La autopsia, en consecuencia, se posicionó como una pieza clave para dilucidar cómo se produjo la muerte y si hubo participación de terceros. “El cuerpo estaba semisumergido y vestido”, agregó Blasón. El despliegue incluyó entrevistas a vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al puente Eva Perón y al arroyo. “En estos momentos el personal está realizando entrevistas a los vecinos y un montón de actividades tendientes a poder dilucidar qué es lo que pasó”, indicó.

En paralelo a la recolección de pruebas, la policía de Entre Ríos detuvo a un sospechoso por el caso, según publicó El Once. Las fuentes de la investigación señalaron que la aprehensión se produjo en el marco de una serie de medidas dispuestas por la fiscalía. Aún no se brindó detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los elementos que lo vincularían con el hecho.

Durante las primeras horas, circularon versiones que indicaban que el cuerpo se encontraba con una bolsa en la cabeza y atada de manos y pies. Sin embargo, Blasón advirtió que fue solo un rumor y esa información es falsa: “Eso es incorrecto, se lo puedo confirmar. En ese lugar del arroyo puede haber basura con la que alguno se puede haber confundido, pero descarto totalmente esa versión”.

Durante la misma mañana en que fue hallado el cuerpo en el arroyo Antoñico, la zona de Villa Huesito registró otro episodio violento. Se desató una pelea entre dos familiares que culminó con un joven herido por arma blanca. Al ser consultado sobre la posible conexión entre ambos hechos, Horacio Blasón, aclaró: “Por el momento el único vínculo es que se trata de hechos violentos. Ambos están siendo investigados y a medida que aparezca algún vínculo más objetivo podríamos decir que tienen relación”.

La pesquisa se centra en determinar el móvil del crimen y en reunir testimonios de personas que transitaron por la zona en las horas previas al hallazgo. El objetivo es reconstruir los momentos previos a la muerte y establecer si la víctima fue atacada en el lugar o si su cuerpo fue trasladado hasta allí.