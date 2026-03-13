Un hombre fue hallado sin vida en la ciudad de Paraná, en una zona ubicada sobre calle López Jordán, entre Don Bosco y Fraternidad, frente a los loteos del Seminario. El hecho fue reportado al 911, lo que motivó la intervención de personal policial que acudió al lugar para verificar la situación.

Al llegar los efectivos constataron la presencia de un hombre de avanzada edad sin signos vitales, cuyo cuerpo se encontraba debajo de un árbol, entre malezas y en estado de descomposición.

En las inmediaciones se observaron un colchón, prendas de vestir, alimentos y otras pertenencias personales, elementos que permiten suponer que el hombre habría estado viviendo en ese lugar. El hallazgo puso en evidencia una realidad que atraviesa a muchas personas que, sin un hogar, encuentran refugio improvisado en distintos espacios de la ciudad.

Con el avance de las primeras diligencias se logró establecer la identidad del fallecido. Se trató de Ramón Herrera, de 56 años, indicaron fuentes policiales.

El caso fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno de Delitos Complejos, Paola Farinó, quien dispuso la presencia del médico policial, el gabinete de Criminalística, personal de la División Homicidios y Bomberos Zapadores para realizar las pericias correspondientes en el lugar.

Al respecto, el subjefe dela Comisaría 14, Juan Pablo Claucich, mencionó que “personas que hacían actividad física por el lugar vieron que había una persona fallecida en el aguar y dieron aviso a la policía”.

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“Se estima que esta persona habría fallecido hace unas 72 horas”, sumó y aclaró que “por las pertenencias en la zona se estima que esta persona vivía en la intemperie”, amplió.

Durante la inspección inicial, el médico policial examinó el cuerpo y señaló que no presentaba lesiones ni signos de violencia visibles, aunque las actuaciones continuarán para determinar con mayor precisión las circunstancias del fallecimiento.

Tras el trabajo del personal especializado, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial por Bomberos Zapadores, donde se realizarán los estudios forenses de rigor.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría 14ª, que quedó a cargo de las actuaciones bajo la supervisión de la fiscalía.