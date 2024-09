En la tarde de este jueves, un adolescente de 16 años quedó en medio de unos disparos cuando salía de la escuela María Reina Inmaculada, de barrio Macarone de Paraná y terminó herido.

Según contó Carolina, la madre del alumno, quien manifestó su preocupación por lo sucedido, los autores de los disparos son familias que mantienen problemas entre ellas y tienen en vilo al barrio.

“Fue un momento bastante feo porque lo mando a la escuela estudiar y llega corriendo con un disparo en el hombro, no se lo deseo a nadie”, afirmó la mujer y acotó: “Gracias a Dios lo puede contar porque fue en el hombro y no en la cabeza”.

El adolescente herido es escolta suplente de la bandera de Entre Ríos, “es buen compañero, no anda en la calle y no se droga ni toma alcohol. Me da bronca que por un grupo de personas que tienen problemas la ligue un inocente”.

“Salía de la escuela, en calle Dorrego, y escucha que alguien de atrás dice que le pasen el fierro, a los segundos sintió un dolor y se dio cuenta que le habían pegado y empezaron a los tiros; corrió y perdió el celular. Gracias a Dios está bien. No sabe hacia quién iban los disparos”, mencionó la mujer.

Tras lo sucedido, el joven no quiere regresar a la escuela ni estar más en el barrio.

Familias problemáticas

Carolina indicó que los autores de los disparos serían familias que tienen problemas entre ellas “y no viven ni dejan vivir. Todo el mundo sabe quiénes son y están desde hace unos meses”.

“Los vecinos estamos cansados, la mayoría nos rompemos el alma laburando y ahora ni siquiera a la escuela se los puede mandar”, indicó para agregar que los cambiará de establecimiento.

Se hizo la denuncia en la Comisaría Octava. “Esperamos que hagan algo antes que maten un inocente”, reclamó finalmente la mujer.