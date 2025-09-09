Un automóvil se incendió durante la madrugada de este martes en barrio 500 Viviendas, en la ciudad de Paraná, generando alarma entre los vecinos. El siniestro se registró en la zona de Juan Báez al final, cuando el vehículo, que se encontraba estacionado en el patio de una vivienda, comenzó a arder.

Hasta el lugar llegaron dos unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia las casas cercanas.

Rápida intervención

Con mangueras y equipos de protección, los efectivos lograron sofocar el fuego después de varios minutos, asegurando la zona y evitando daños mayores. Durante el operativo, se resguardó a los vecinos, quienes se habían acercado alarmados por el humo y las llamas.

Sin víctimas y medidas de seguridad

Los bomberos informaron que no se registraron personas heridas y destacaron la importancia de la acción coordinada para minimizar riesgos. Además, se realizaron tareas de enfriamiento del vehículo y revisión de las estructuras aledañas para descartar reactivaciones del incendio.

Puede interesarte

El rápido accionar del cuerpo de Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación y garantizar la seguridad de la comunidad, evitando un potencial desastre en el barrio.