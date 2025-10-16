Un hombre de 74 años resultó lesionado este jueves por la mañana tras quedar atrapado debajo de su camioneta Ford F100, en la intersección de calle Jozami y Gobernador Crespo, en la ciudad de Paraná.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando el vecino había dejado su camioneta en marcha frente a su vivienda y descendió para abrir el portón. Según relató el propio afectado, no había colocado el freno de mano, y el vehículo comenzó a desplazarse, golpeándolo y arrastrándolo hasta dejarlo debajo del rodado, en la vereda de enfrente.

“El hombre se encontraba consciente, manifestando dolor en el cuello y la cabeza”, informó personal policial de la comisaría decimocuarta, que intervino en el lugar tras un aviso recibido a través de la División 911.

Una vez rescatado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención médica y estudios complementarios.

Puede interesarte

Fuentes policiales indicaron que, pese a la gravedad de la situación, el vecino se encontraba lúcido y fuera de peligro inmediato al momento del traslado.