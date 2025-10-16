Accidente en Entre Ríos
Paraná: un hombre fue aplastado por su camioneta porque olvidó poner el freno de mano
Un hombre de 74 años fue rescatado y trasladado al Hospital San Martín tras quedar atrapado debajo de su camioneta en calle Jozami y Gobernador Crespo, en Paraná. El vehículo se desplazó mientras estaba en marcha y lo golpeó cuando intentaba abrir el portón de su casa.
Un hombre de 74 años resultó lesionado este jueves por la mañana tras quedar atrapado debajo de su camioneta Ford F100, en la intersección de calle Jozami y Gobernador Crespo, en la ciudad de Paraná.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando el vecino había dejado su camioneta en marcha frente a su vivienda y descendió para abrir el portón. Según relató el propio afectado, no había colocado el freno de mano, y el vehículo comenzó a desplazarse, golpeándolo y arrastrándolo hasta dejarlo debajo del rodado, en la vereda de enfrente.
“El hombre se encontraba consciente, manifestando dolor en el cuello y la cabeza”, informó personal policial de la comisaría decimocuarta, que intervino en el lugar tras un aviso recibido a través de la División 911.
Una vez rescatado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención médica y estudios complementarios.
Puede interesarte
Fuentes policiales indicaron que, pese a la gravedad de la situación, el vecino se encontraba lúcido y fuera de peligro inmediato al momento del traslado.