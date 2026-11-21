Una joven integrante de la Policía de Entre Ríos fue asesinada por su pareja, quien luego se disparó y murió en el mismo domicilio. El dramático episodio ocurrió durante la noche del viernes en la ciudad de Paraná y es investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio.

La víctima fue identificada como Fedra Camila Pratti, de 25 años, quien se desempeñaba en la División 911 de la fuerza provincial. Su pareja, Johann Manuel Martínez, tenía 36 años. Ambos fueron encontrados sin vida en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Ramón Pichón Sánchez y Benjamín Victorica, en jurisdicción de la Comisaría Sexta.

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Cómo descubrieron la tragedia

El episodio salió a la luz poco después de las 20, cuando un compañero de trabajo de Fedra se comunicó con el padre de la joven, también integrante de la Policía, porque no lograban establecer contacto con ella.

Ante la preocupación, efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio. Al encontrar la puerta cerrada, debieron ingresar por la fuerza y descubrieron los cuerpos de la joven y su pareja.

De acuerdo con las primeras hipótesis, Martínez habría utilizado el arma reglamentaria de Fedra para dispararle y, posteriormente, se habría efectuado un disparo con la misma pistola, provocándose la muerte.

La investigación del femicidio

El fiscal Laureano Dato intervino en el lugar y ordenó las primeras medidas para reconstruir lo sucedido. También trabajaron efectivos de la División Homicidios, Policía Científica y personal médico forense.

Durante los procedimientos se secuestró el arma reglamentaria, que será sometida a peritajes balísticos. Los investigadores buscan establecer con precisión la secuencia de los disparos y las circunstancias previas al desenlace.

Entre los datos que surgieron de las primeras actuaciones, trascendió que la joven habría manifestado su intención de terminar la relación. Esa información forma parte de las líneas de investigación.

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Quién era Fedra Camila Pratti

Fedra tenía 25 años y se desempeñaba en el área de atención telefónica del 911 de la Policía de Entre Ríos. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre sus compañeros, familiares y allegados.

El caso generó impacto en la comunidad policial de Paraná y volvió a poner en primer plano la problemática de la violencia de género.

La Justicia continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, que es investigado bajo la hipótesis de femicidio seguido de suicidio.