Sorprendente parto
Paraná: una mujer tuvo a su bebé en un auto frente al hospital San Roque
Una mujer dio a luz en el interior de un auto de una aplicación de viajes, en el ingreso al hospital materno infantil San Roque de Paraná. Personal médico asistió rápidamente a la madre y al bebé, que fueron trasladados a Maternidad en buen estado.
Un parto inesperado sorprendió este lunes por la mañana en el ingreso al hospital materno infantil San Roque de Paraná, cuando una mujer dio a luz en el interior de un auto de una aplicación de viajes antes de poder ingresar al nosocomio.
El hecho ocurrió en cuestión de segundos y movilizó al personal médico que se encontraba de guardia. Según relató Gustavo Guzmán, ambulanciero del hospital, la rápida intervención permitió asistir tanto a la madre como al recién nacido.
“Bajaba a buscar a mi compañero y él ya estaba asistiendo con la camilla”, contó Guzmán en diálogo con Elonce, al describir los momentos posteriores al nacimiento.
El personal médico del hospital actuó de inmediato. “Personal del hospital asistió a la mamá y al recién nacido, los trasladaron en la camilla y ahora están en la sala de Maternidad”, explicó el ambulanciero, quien confirmó que ambos se encontraban en buen estado.
“Ahora están en buenas manos”, remarcó Guzmán, y agregó que “salió todo bien”. Según relató, el nacimiento ocurrió con una velocidad inesperada: “Fue cuestión de segundos”.
El episodio generó sorpresa también en el conductor del vehículo de aplicación, quien fue testigo del momento y colaboró en los primeros minutos hasta la llegada del personal médico.