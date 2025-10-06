Un parto inesperado sorprendió este lunes por la mañana en el ingreso al hospital materno infantil San Roque de Paraná, cuando una mujer dio a luz en el interior de un auto de una aplicación de viajes antes de poder ingresar al nosocomio.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos y movilizó al personal médico que se encontraba de guardia. Según relató Gustavo Guzmán, ambulanciero del hospital, la rápida intervención permitió asistir tanto a la madre como al recién nacido.

“Bajaba a buscar a mi compañero y él ya estaba asistiendo con la camilla”, contó Guzmán en diálogo con Elonce, al describir los momentos posteriores al nacimiento.

El personal médico del hospital actuó de inmediato. “Personal del hospital asistió a la mamá y al recién nacido, los trasladaron en la camilla y ahora están en la sala de Maternidad”, explicó el ambulanciero, quien confirmó que ambos se encontraban en buen estado.

“Ahora están en buenas manos”, remarcó Guzmán, y agregó que “salió todo bien”. Según relató, el nacimiento ocurrió con una velocidad inesperada: “Fue cuestión de segundos”.

El episodio generó sorpresa también en el conductor del vehículo de aplicación, quien fue testigo del momento y colaboró en los primeros minutos hasta la llegada del personal médico.