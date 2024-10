La actriz Juana Repetto, conocida por compartir su vida cotidiana en Instagram, publicó un video mostrando su outfit antes de llevar a sus hijos al colegio. Sin embargo, muchos de sus seguidores la criticaron duramente.

En el video, Repetto lucía una remera a rayas azules y verdes, una pollera floreada larga, zapatillas blancas y lentes oscuros. Pero en lugar de recibir comentarios positivos, fue objeto de burlas y críticas.

"Salgo así a la calle y me regalan un alimento no perecedero", "Parece una indigente", "Ayyy, combinación salió del grupo", fueron algunos de los comentarios que Repetto compartió en una historia de Instagram para responder a las críticas.

La actriz no se quedó callada y respondió a las críticas con humor y ironía. "Payaso, Floricienta, ridícula y más por ese lado, te banco… Pero a mí no me da indigente, el lookete. Este, podría ser perfectamente, eh. No me cierro a nada."

Este no es el primer incidente en el que Repetto enfrenta críticas por su vida personal. Días atrás, una seguidora comentó sobre el aspecto de su hijo Toribio, sugiriendo que necesitaba brackets para corregir su sonrisa.

Repetto defendió a su hijo y argumentó que no tiene edad para usar brackets y que su autoestima no se ve afectada por su apariencia. "No tiene edad aún para brackets, y por suerte su hermosura va mucho más allá de sus paletas, las cuales no le han traído ni medio tema, ni siquiera le llama la atención su forma."

La actriz destacó la importancia de aceptar y amar a los hijos tal como son, sin importar su apariencia. "¿Y su autoestima? Quien pudiera. La personalidad que tiene este leonino es tan atractiva y alucinante que nadie ha reparado en sus paletas."