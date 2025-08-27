Francia
París: detuvieron a un joven de 17 años acusado de violar a una turista frente a la Torre Eiffel
Una turista ucraniana fue agredida sexualmente en el Champ-de-Mars, al pie del monumento; y por el hecho un joven de 17 años, fue arrestado y su identidad está bajo verificación.
Una turista ucraniana de 32 años denunció haber sido violada frente a la Torre Eiffel. El hecho ocurrió la madrugada del martes en el parque Champ-de-Mars, en París.
Según la policía, la mujer estaba alcoholizada cuando un joven la llevó por la fuerza detrás de unos arbustos y la sometió sexualmente. El agresor también había bebido.
Los gritos alertaron a un patrullero de la brigada anticriminalidad que recorría la zona. Los agentes intervinieron y detuvieron al sospechoso en el lugar.
Identidad del sospechoso
El detenido dijo tener 17 años y ser de nacionalidad libia. Sin embargo, no llevaba documentos y su identidad aún estaba bajo verificación por parte de la policía.
El caso quedó en manos del tercer distrito de la policía judicial, que trabaja en la reconstrucción de lo ocurrido. La víctima, que no habla francés, será entrevistada nuevamente.
Puede interesarte
La seguridad en el Champ-de-Mars
El ataque volvió a poner bajo debate la seguridad en la zona más turística de París. En los últimos años se registraron varias violaciones y abusos cerca de la Torre Eiffel.
Entre los casos recientes figuraron el abuso de una turista mexicana, la violación de una policía inglesa y el ataque a dos mujeres letonas. Cada año visitan el lugar cerca de 6 millones de personas.
Las cifras oficiales y la polémica política
En marzo, la alcaldesa Rachida Dati dijo que en el Champ-de-Mars ocurrían “agresiones sexuales, para no decir violaciones, todos los días”.
La prefectura de policía desmintió esa afirmación. En lo que va de este año hubo un caso de violación y siete de agresión sexual en el área, frente a cinco violaciones y nueve ataques en 2024.
Aunque los números mostraron una baja, la preocupación se mantuvo. Las autoridades señalaron que la zona cuenta con presencia policial y más de 100 cámaras de vigilancia entre el Champ-de-Mars y el Trocadéro.