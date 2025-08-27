Una turista ucraniana de 32 años denunció haber sido violada frente a la Torre Eiffel. El hecho ocurrió la madrugada del martes en el parque Champ-de-Mars, en París.

Según la policía, la mujer estaba alcoholizada cuando un joven la llevó por la fuerza detrás de unos arbustos y la sometió sexualmente. El agresor también había bebido.

Los gritos alertaron a un patrullero de la brigada anticriminalidad que recorría la zona. Los agentes intervinieron y detuvieron al sospechoso en el lugar.

El abuso ocurrió durante la madrugada, al pie del famoso monumento parisino. (Foto: Geoffroy van der Hasselt).

Identidad del sospechoso

El detenido dijo tener 17 años y ser de nacionalidad libia. Sin embargo, no llevaba documentos y su identidad aún estaba bajo verificación por parte de la policía.

El caso quedó en manos del tercer distrito de la policía judicial, que trabaja en la reconstrucción de lo ocurrido. La víctima, que no habla francés, será entrevistada nuevamente.

La seguridad en el Champ-de-Mars

El ataque volvió a poner bajo debate la seguridad en la zona más turística de París. En los últimos años se registraron varias violaciones y abusos cerca de la Torre Eiffel.

Entre los casos recientes figuraron el abuso de una turista mexicana, la violación de una policía inglesa y el ataque a dos mujeres letonas. Cada año visitan el lugar cerca de 6 millones de personas.

Millones de turistas visitan el lugar cada año. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor).

Las cifras oficiales y la polémica política

En marzo, la alcaldesa Rachida Dati dijo que en el Champ-de-Mars ocurrían “agresiones sexuales, para no decir violaciones, todos los días”.

La prefectura de policía desmintió esa afirmación. En lo que va de este año hubo un caso de violación y siete de agresión sexual en el área, frente a cinco violaciones y nueve ataques en 2024.

Aunque los números mostraron una baja, la preocupación se mantuvo. Las autoridades señalaron que la zona cuenta con presencia policial y más de 100 cámaras de vigilancia entre el Champ-de-Mars y el Trocadéro.