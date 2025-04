En plena cobertura del paro general convocado por la CGT, Paula Bernini, movilera de TN, vivió un momento tenso al dialogar con un diariero que descargó toda su bronca al aire en un intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales. El cronista preguntó si se notaba menos movimiento en la zona por la huelga, y el hombre respondió con crudeza: "Es todo una mier... lo que está pasando. Nada más".

AHORA: "Atiendo boludos como vos", mientras Paula Bernini recorría los comercios afectados por el paro, un trabajador de un puesto de diarios le dijo que está a favor del paroy que no se adhirió porque se aburre en su casa.



pic.twitter.com/miaJKqdMZA — Breve (@SomosBreve) April 10, 2025

La respuesta del diariero fue tajante y no dejó lugar a dudas sobre su opinión sobre la medida de fuerza. Al ser consultado si estaba de acuerdo con la huelga, no dudó: "¡Olvidate! Mil veces". La conversación se estaba volviendo incómoda y la cronista intentó cambiar de tema, pero el diariero no estaba dispuesto a suavizar su tono.

La situación se agravó cuando el diariero lanzó un fuerte exabrupto: "Y acá hoy, estoy rascándome los huevos. Pasa gente de bolu... como vos, nada más". La cronista se mostró sorprendida y decidió despedirse del hombre, poniendo fin a la entrevista. El video del intercambio se volvió viral en minutos, exponiendo el nivel de hartazgo de algunos trabajadores frente a la crisis económica.

El clip se difundió rápidamente en las redes sociales, generando un debate sobre la situación económica y la protesta nacional que paralizó varios sectores del país. La reacción del diariero reflejó el descontento y la frustración de muchos ciudadanos con la situación actual, y su respuesta cruda y sin tapujos se convirtió en un símbolo de la tensión y el malestar que se vive en la calle.