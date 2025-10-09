Tras el ataque la víctima fue trasladada a un hospital de Pablo Nogués, donde finalmente murió.

El agresor escapó, pero fue atrapado tras un rastrillaje en la zona.

Un hombre de 65 años fue asesinado por su hijo, de 37, tras una discusión que tuvieron en su casa, ubicada en la zona noreste del Gran Buenos Aires.

El hecho ocurrió en una finca ubicada en Senillosa al 3.100, en el cruce con la calle Nueve de Julio. La víctima fue identificada como Rodolfo Alcides Sosa.

Puede interesarte

Según trascendió, el hombre mayor fue agredido a martillazos en su cabeza luego de una discusión con su hijo, que le reclamaba cigarrillos.

El atacante huyó del lugar y la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, ubicado en la localidad de Pablo Nogués, donde finalmente perdió la vida como consecuencia de las graves heridas.

Un rato después, luego de que policías de la comisaría 2ª del distrito dialogaran con los familiares del fallecido, se realizó en la zona un intenso rastrillaje, lo que permitió apresar al agresor. Investigadores revelaron que el hombre aún estaba en las cercanías del domicilio.

Puede interesarte

Por su parte, peritos de la Policía Científica, tras ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al fallecido y determinaron que presentaba golpes en la región del cráneo. También incautaron en la vivienda un martillo, que se cree que habría sido utilizado por el hijo de la víctima.

Los investigadores ahora intentan establecer si el sospechoso padece alteraciones psiquiátricas. Por decisión de los funcionarios del Juzgado de Familia N°2, al detenido se lo envió al Hospital Psiquiátrico Doctor Ramón Carrillo, para que se le realicen los procedimientos para poder certificar si sufre problemas mentales.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada como “Parricidio”, la doctora Mirna Paula Sánchez, fiscal en turno de Unidad Funcional Descentralizada N° 19 perteneciente a los tribunales de San Martín.