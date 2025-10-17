Un joven de 19 años mató a su madre, convivió dos días con el cuerpo en el interior de su domicilio y luego se quitó la vida al tirarse de un puente. El macabro hecho ocurrió en la provincia de Jujuy.

El caso salió a la luz el martes a la tarde cuando los vecinos alertaron sobre un principio de incendio en una vivienda lindera al río Grande.

Al percatarse de la situación, forzaron la puerta para ingresar. En ese momento, observaron que el hijo de la mujer salía corriendo y abordaba un automóvil para huir a toda velocidad. Las personas que se acercaron al lugar lograron sofocar el fuego antes de la llegada de los bomberos y el personal policial.

Pocos minutos después, los mismos vecinos escucharon gritos y vieron al joven, al volante de un Ford Focus gris, que impactó el vehículo contra la baranda del puente San Martín y luego se arrojó al vacío, cayendo sobre el lecho del río Grande.

Según el testimonio de los testigos, el joven de 19 años descendió del automóvil aún en movimiento antes de lanzarse desde la baranda del puente. El vehículo, sin control, subió a la vereda y chocó violentamente contra la estructura, aunque no se registraron otros heridos, ya que no había peatones en la zona.

El operativo de rescate se activó de inmediato, con la intervención de efectivos de la Seccional Tercera, Bomberos, Seguridad Vial, Criminalística y el SAME. El tránsito en el sector fue interrumpido mientras se realizaban las tareas de auxilio y las pericias correspondientes.

El joven fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Pablo Soria, donde permaneció algunas horas en terapia intensiva antes de fallecer en la madrugada del miércoles.