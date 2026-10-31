Una mujer de Bolivia protagonizó una insólita situación después de ganar un ataúd en una rifa, un premio que jamás imaginó recibir y que terminó convirtiéndola en protagonista de un video viral. Lejos de reaccionar con enojo o decepción, la ganadora se mostró sorprendida, contenta y algo nerviosa por su particular golpe de suerte.

La historia comenzó a circular en TikTok después de que el medio local Chapaco Digital entrevistara a la mujer, quien contó que era la primera vez en su vida que resultaba ganadora de un sorteo.

Sin embargo, el premio no fue dinero, un electrodoméstico ni una canasta de productos, sino un cajón funerario.

“Nunca me he ganado un premio”

Durante la entrevista, la protagonista relató con humor la inesperada situación y reconoció que nunca antes había tenido suerte en una rifa.

"Nunca me he ganado un premio y es la primera vez que me dan uno, pero de una funeraria. Es un cajón", expresó entre risas.

Luego, explicó cómo se sentía después de recibir la noticia.

"Estoy contenta y nerviosa porque nunca he ganado ni un canastón y vengo a llevarme un ataúd", agregó, en una declaración que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Su espontaneidad y la particularidad del premio fueron suficientes para que el video comenzara a compartirse en distintas plataformas.

Las redes sociales reaccionaron con humor

Como era de esperarse, la historia provocó una ola de comentarios entre quienes vieron las imágenes.

Algunos usuarios se sorprendieron por el particular premio entregado por la funeraria, mientras que otros aprovecharon la situación para bromear.

"Qué gran regalo, ya muero por usarlo", escribió una persona.

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Otro usuario comentó: "Que se lo pruebe a ver si le queda".

También hubo quienes le encontraron una posible utilidad económica al premio: "Gran premio porque lo puede vender y comprarse los canastones que desea".

De esta manera, lo que comenzó como una simple rifa terminó convirtiéndose en una historia viral por el contraste entre la alegría de ganar por primera vez y el inesperado objeto que recibió la protagonista.