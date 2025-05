El descargo de Marcela Tinayre tras quedar atrapada en París por una protesta: Se peleaban entre ellos

Marcela Tinayre recurrió a sus redes sociales para mostrar el desafortunado momento que está atravesando durante sus vacaciones en Francia.

La conductora, que había llegado recientemente a París, compartió a través de sus historias de Instagram el caos que vivió apenas pisó la ciudad debido a una protesta masiva que paralizó el transporte.

En un breve video, relató el inconveniente que tuvo para trasladarse desde el aeropuerto: “Huelga de taxis, nadie me quería tomar el viaje. Me aceptó un japonés que me llevó a los tiros por la autopista y socorrí como a 10 argentinos que estaban en la misma. Hace tres días que hay huelga. Pasa en todos lados, así que no nos quejemos tanto”, contó, mostrando su asombro ante la situación.

Pero el conflicto no terminó allí. Más adelante, Marcela publicó un video del centro de París en plena protesta, en el que se podían escuchar fuertes ruidos y explosiones. “Comenzar el día con el reclamo de los taxistas, imposible circular por Paris, vamos por las bicis o buenas zapas para caminar. Cada dos horas bombas de estruendo y bocinazos…”, escribió, describiendo el panorama caótico en la capital francesa.

A pesar de la tensión vivida, Tinayre se mostró con buen humor y hasta con cierta ironía frente a las complicaciones, evidenciando que intenta tomarse la experiencia con filosofía y empatía, tanto hacia los locales como hacia otros turistas que, como ella, se vieron afectados por la protesta.