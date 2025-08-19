Tres niñas de 11 meses, 2 y 3 años fueron rescatadas en la ciudad de Posadas tras haber sido encontradas en estado de abandono en una vivienda y su padre fue detenido.

El operativo de rescate ocurrió el domingo por la tarde cuando efectivos de la Comisaría 18ª acudieron a un domicilio de la calle Gorriti alertados por reiterados llamados al 911 porque, según explicaron los vecinos, las niñas estaban solas desde hacía varios días.

Ante la situación, los agentes acudieron hasta el lugar donde encontraron a dos de ellas, una de 3 años y una beba de 11 meses, en evidente estado de descuido, mientras que, minutos después, la tercera hermana fue llevada por allegados de los progenitores hasta la dependencia.

Las autoridades policiales de la provincia informaron que las tres víctimas fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer Fátima, donde recibieron asistencia integral. Allí, las oficiales, bajo estrictos protocolos, las higienizaron, les proporcionaron prendas, leche maternizada, pañales y otros elementos de primera necesidad.

De forma paralela, se dio intervención al Juzgado de Instrucción N°6, la Defensoría de Menores Nº6 y la Subsecretaría de Infancia de la Municipalidad de Posadas.

En la madrugada del lunes 18 de agosto, los investigadores localizaron al abuelo de las niñas, residente en el barrio San Jorge, quien expresó su voluntad de hacerse cargo de ellas.

Fue así como, con la autorización del Juzgado y de la Secretaría de Infancia, se formalizó la entrega provisoria bajo su cuidado, con el seguimiento de un equipo interdisciplinario.

En las últimas horas, se logró hallar al padre de las niñas y fue detenido, quedando a disposición de la Justicia provincial. Respecto a la madre, continúan las tareas para dar con su ubicación.