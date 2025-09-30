Un vuelo de Ryanair que partió de Londres rumbo a Alicante terminó en un verdadero escándalo cuando un grupo de pasajeros, completamente borrachos y en plena despedida de soltero, desató el caos a bordo.

Todo ocurrió el viernes, en el vuelo FR8425, cuando uno de los hombres intentó abrir la puerta de emergencia mientras el avión estaba en el aire. El pánico se apoderó de los pasajeros y la tripulación, que no tuvo más remedio que pedir un aterrizaje de emergencia en Toulouse, Francia.

El momento de terror en pleno vuelo

Según relataron testigos, el grupo comenzó a causar problemas incluso antes del despegue. Se movían por la cabina, cambiaban de asientos e ignoraban los protocolos básicos de seguridad. Ya en el aire, las cosas se pusieron peor: conversaciones a los gritos, discusiones y consumo de alcohol sin control.

Una pasajera que grabó parte de los disturbios contó que los hombres no solo incomodaron a todos, sino que también pusieron en riesgo la seguridad del vuelo. “[El detenido] estaba junto a una puerta de emergencia e intentaba abrirla. Fue aterrador para todos los demás pasajeros”, comentó una turista al diario The Daily Mail. Los intentos de calmar al grupo no funcionaron y el piloto decidió aterrizar cuanto antes.

When your plane is forced to land in france to kick off a bunch of morons who have been playing up and the French police are NOT messing about 🤣😂 pic.twitter.com/iILouN9Gjw — Grifty (@TheGriftReport) September 28, 2025

Intervención policial y detenciones

Apenas el avión tocó tierra en Toulouse, una unidad de Gendarmería subió a la aeronave. El hombre que intentó abrir la puerta mostró resistencia y fue reducido por la policía. Otros cuatro integrantes del grupo también fueron bajados por su comportamiento.

El principal implicado quedó detenido y enfrenta una pena de hasta cinco años de cárcel por intentar abrir la puerta del avión. Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre estaba tan borracho que “pasaron varias horas antes de que se pudiera hablar con él”, ya que su nivel de alcohol en sangre era altísimo.

“Ni siquiera deberían haber subido al avión: estaban bebiendo abiertamente en el duty free en la sala de embarque y apenas podían mantenerse en pie”, comentó un testigo.

“Durante toda la dura experiencia, la tripulación de cabina fue absolutamente excepcional: mantuvo la calma, fue profesional e hizo todo lo posible para controlar la situación y tranquilizar a los demás pasajeros”, dijo Tania Nichols, otra pasajera.

La respuesta de Ryanair: “Tolerancia cero”

Desde Ryanair emitieron un comunicado contundente: “La tripulación solicitó ayuda policial, que subió al avión al aterrizar en Toulouse y desembarcó a estos pasajeros antes de que el vuelo continuara hacia Alicante”.

La compañía remarcó que mantiene una política de tolerancia cero frente a conductas indebidas y que seguirá tomando medidas para garantizar la seguridad y el respeto a bordo. “Ahora es un asunto que compete a la policía local”, concluyeron.