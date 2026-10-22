La víctima, de 19 años, fue baleada en la madrugada de este miércoles en inmediaciones de Soldado Aguirre y Rosario. Quedó internada en la unidad de terapia intensiva del hospital Provincial

Una joven de 19 años fue atacada a tiros en la madrugada de este miércoles en Villa Gobernador Gálvez. Fue trasladada al hospital Provincial, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva por impactos en la zona baja del abdomen y en la mano derecha.

Violeta M. fue baleada cerca de la 1 de este miércoles en Soldado Aguirre entre Liniers y Rosario, cuando dos sospechosos a pie le dispararon y se echaron a correr. Rápidamente, fue llevada al hospital Gamen, y desde allí, por las lesiones que presentaba, fue derivada al Provincial.

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Según las primeras tareas policiales llevadas a cabo en la escena, hay cámaras de videovigilancia en la zona donde fueron los tiros.

La joven fue intervenida quirúrgicamente porque la bala que dio en el abdomen afectó varios órganos. Actualmente, permanece con pronóstico estable en terapia intensiva.