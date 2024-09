"Se escuchó una ráfaga de tiros", comentó una vecina y dijo desconocer a quién iba dirigido el ataque. Había alta circulación de personas a la hora del hecho.

Dos personas pasaron en una moto a toda velocidad este martes a la tarde por Alvear al 3800, en zona sur, y sin detener la marcha dispararon varias veces contra el frente de una vivienda de la cuadra sin que se registren heridos.

El ataque generó alarma entre los vecinos, que contaron que hay antecedentes recientes de balaceras en el lugar, aunque nunca a una hora de tan alta circulación.

Los tiros se escucharon como una ráfaga cerca de las 18 cuando muchos chicos volvían de la escuela o los vecinos estaban haciendo tareas por la calle, según comentó una testigo.

Por el hecho no había personas detenidas ni identificadas en el marco de la investigación hasta entrada la noche de este martes. Se esperaba la llegada del fiscal y de la Policía de Investigaciones (PDI) para iniciar las primeras medidas de prueba y la toma de testimonios.

De acuerdo a los vecinos, hubo algunos ataques previos a la misma altura de la cuadra de Alvear entre Presidente Quintana y Biedma –algunos días atrás– pero no logran detectar a qué vivienda va dirigido el mensaje amenazante.

“Estamos acostumbrados a los disparos, pero no a esa hora del día. No sabemos qué pasa”, expresó una mujer y dijo que no conoce a los ocupantes de la vivienda baleada.

Los sujetos que pasaron a los tiros no dejaron nota amenazante como ocurrió en hechos de similares características registrados en distintas zonas de Rosario, con mucha más frecuencia antes del despliegue del plan Bandera coordinado por las fuerzas de seguridad federales y provinciales.