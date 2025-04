La reconocida cantante Patricia Sosa sufrió un accidente en la provincia de Córdoba que le provocó la fractura de un pie, aunque eso no fue impedimento para que continúe con su agenda de recitales. Con la fortaleza que la caracteriza, la artista demostró que ni el dolor ni la incomodidad lograrán alejarla del escenario.

“Me quebré un pie en Córdoba comprando un dulce de leche en la montaña”, relató la cantante en sus redes sociales, dando detalles de cómo ocurrió el accidente. Aunque al principio necesitó una silla de ruedas para trasladarse, actualmente se apoya en un bastón y continúa caminando por sus propios medios.

“Pisé mal y me quebré el pie. Si bien estoy con bastón, puedo caminar. Igualmente no me invalida. Este finde tengo dos recitales y estoy al mango”, aseguró Patricia con su habitual energía.

La intérprete, de amplia trayectoria en la música nacional, contó además que la fractura ocurrió hace más de un mes, pero eligió mantenerlo en secreto hasta ahora. A pesar del accidente, sigue adelante con sus compromisos artísticos y demuestra una vez más su compromiso con el público.