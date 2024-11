Paulina Cocina estuvo de invitada en Gelatina, el programa de streaming de Pedro Rosemblat, y allí fue consultada sobre la chocotorta. La cocinera se mostró indignada con aquellos que eligen esta torta para celebrar un cumpleaños o la extrañan al vivir en el extranjero, y explicó que su enojo radica en que es una torta hecha con galletitas y dulce de leche. "Aprendan a hacer una torta" dijo la influencer.

Con un tono humorístico, la influencer manifestó que no le parece apropiado que un postre tan sencillo, elaborado con galletitas de chocolate y dulce de leche, se considere un ícono de la repostería nacional.

Si bien dejó en claro que no tiene nada en contra de los ingredientes, cuestionó por qué el postre ha llegado a ser visto como un “emblema” culinario.

Esta no es la primera vez que la influencer manifiesta su crítica por este postre local, sino que hace dos años incluso se viralizó un recorte en donde la cocinera decía frente a cámara: “Cuando trabajás en redes sociales hay cosas que evitás decirlas porque sabés que son polémicas. Yo me vengo guardando hace años esto que voy a decir. No me gusta la chocotorta”.