En una noche cargada de emoción y energía, Paulo Londra hizo vibrar a más de 20.000 personas en Lima, Perú, y en medio del show soltó una noticia que conmovió a todos: será papá por tercera vez. “¡Perú, voy a tener otra nena!”, exclamó desde el escenario, despertando una ovación inmediata de sus seguidores.

El anuncio rápidamente se viralizó y más tarde fue reforzado por el propio Londra en sus redes sociales, donde escribió: “Se viene la tercer leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo. Voy por el clan Londra. Solo princesita”.

El artista, que ya es padre de Isabela y Francisca, espera a su primera hija junto a su actual pareja Martu Quetglas, con quien está comprometido. La noticia fue celebrada por miles de fanáticos, que colmaron de mensajes de felicitación al cantante.

Paulo Londra sigue arrasando con su gira internacional

La intimidad del anuncio se dio en medio de una gira internacional que confirma el lugar de Londra como uno de los artistas urbanos más importantes de la escena actual. En Perú agotó 20.000 entradas en apenas dos horas, con una puesta en escena de nivel internacional que repasó sus grandes hits y los temas de su nuevo EP “Versus”.

El tour ya pasó por Costa Rica y Guatemala, con presentaciones explosivas que reafirmaron el vínculo del cordobés con el público latinoamericano. Ahora seguirá por Arequipa (segunda fecha en Perú), Chile, Colombia y Ecuador, antes de regresar a la Argentina para cerrar el año en casa con un show en Córdoba el 29 de noviembre en Quality Arena, donde ya colgó el cartel de entradas agotadas.

Además, Londra viene de protagonizar un comienzo de año histórico con presentaciones sold out en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid, y una gira imponente por México, donde reunió a más de 70.000 personas en Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Con cada paso, Paulo Londra reafirma su vigencia y el poder de su música, mientras celebra el que probablemente sea el capítulo más feliz de su vida: el crecimiento de su familia.