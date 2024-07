Un trío de ladrones fue atrapado este jueves al mediodía en el centro de la ciudad de Santa Fe, luego de que protagonizaran un raid delictivo que habría incluido a seis negocios de la Peatonal San Martín.

El último golpe que dieron los delincuentes -el que desencadenó sus arrestos- tuvo lugar en uno de los negocios de la Galería Garay.

"Yo estaba atendiendo cuando entraron dos mujeres con bolsas, camperas… muy cargadas. Comenzaron a preguntarme por algunos productos y después me dijeron: 'Queremos mirar'. Unos minutos después entró un hombre que se apoyó en el mostrador y se inclinó hacia adelante mientras me preguntaba por bombillas. Me tapaba toda la vista, por lo que me retiré un poco. Igualmente, no podía estar en todas", recordó Mica, la propietaria del local que ofrece artículos regionales.

Ella nunca desconfió. Una de las chicas tenía un ambos como el que usa el personal de salud. El tipo le decía que estaba buscando algo en particular, un modelo raro de bombilla. Un poco más tarde, las chicas agradecieron amablemente y se fueron. Mica las saludó sin sospechar. El hombre finalmente le dijo a la joven de mala manera que no le gustaba ninguno de los artículos, lanzó un "chau" seco, dio media vuelta y salió.

"Yo me levanté y empecé a guardar las bombillas. El negocio es pequeño y tengo todo muy acomodadito. Sé lo que hay. Por eso cuando fui a la vidriera rápidamente me di cuenta de que había un espacio vacío. Faltaba uno de los mates más caros, forrado de cuero y con borde de alpaca. La llamé a mi mamá inmediatamente. Ella trabaja conmigo y le pregunté si lo había vendido. Me dijo que no. Hice memoria. Yo lo había visto al mate esa mañana. Me lo habían robado recién", contó la joven.

Mica se cruzó al local de enfrente, que tiene cámaras de seguridad. "Nos fijamos y así pudimos comprobar que tipo 11.40 las mujeres sacaron el mate de la vidriera. Mi colega me propuso salir juntos a la peatonal a buscar a esta gente. Yo no tenía muchas esperanzas. Ya lo daba por perdido al mate, pero fuimos. Él caminó para el sur y yo para el norte. Las encontré a la altura de calle La Rioja. Ahí recibieron un llamado y volvieron sobre sus pasos en dirección al norte. En ese momento comencé a llamar a la policía. Pensé que no iban a mandar a nadie. Corté y las seguí. Luego se sumó el otro comerciante. Las observamos hasta que llegaron a la Galería Santa Fe, entre Mendoza y Salta. Ahí se encontraron con el hombre y se juntos sentaron en un bar", relató la víctima.

Mica volvió a llamar a la Central de Emergencias 911. No pensó que la respuesta iba a ser tan rápida. "Apenas corté subieron a la vereda los de la Brigada Motorizada. Con señas les indiqué quiénes eran los sospechosos. Automáticamente, los tres se levantaron y trataron de alejarse caminando. Los policías les preguntaban y ellos negaban todo. El hombre siguió caminando como si nada. Miraba el suelo. Yo le gritaba, pero no se daba vuelta. En ese momento, una de las chicas se escapa de la policía y corre hacia el interior de la galería. La perseguí y alcancé a agarrarla de la mochila que estaba abierta y arriba de todo se asomaba mi mate. Se lo pude arrebatar antes de que ella zafe y se escape. Justo la mujer policía venía corriendo y la detuvo unos metros más allá, en la vereda".

El delincuente varón tampoco pudo huir, porque el novio de Mica lo persiguió hasta la Plaza del Soldado y allí evitó que tome un remís. Lo "bajó" del coche y lo retuvo hasta que llegaron los uniformados.

"Cuando los revisaron, tenían de todo: perfumes, riñoneras, celulares, plata, dólares. Terminaron confesando a los policías que habían robado como en seis locales ese día", aseguró la comerciante.

Los delincuentes aprehendidos, un hombre de 31 años y dos mujeres de 35 y 40, fueron trasladados a la Comisaría 1a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.