Con su característico sentido del humor, Pedro Pascal (50) dejó en claro que los alfajores son argentinos, durante un sketch promocional de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos (2025), la nueva película del universo Marvel.

En la escena participaron los protagonistas del film: Ebon Moss-Bachrach (48), Joseph Quinn (31) y Vanessa Kirby (37), quienes debatían sobre sus comidas favoritas.

Cuando fue el turno de Bachrach, el actor mencionó que su postre preferido era uno típico de Chile, lo que despertó la curiosidad de Pascal, nacido en Chile, quien le pidió que especificara cuál.

"Pedro Pascal":



Porque su compañero que pensó que el alfajor era chileno y el actor lo corrigió: le dijo que el alfajor es argentino. https://t.co/HTtAHRpzx9 pic.twitter.com/sGOwQ3PuFk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 30, 2025

Sin dudar, Moss-Bachrach respondió: "Los alfajores". La reacción de Pedro Pascal no se hizo esperar: con tono divertido, pero firme, aclaró entre risas que ese dulce no es chileno. "Los alfajores son argentinos, son típicos de ese país. No son de Chile", afirmó con humor. Pascal tiene parientes argentinos, entre otros su cuñado y sobrinos, por eso la tiene clara respecto a los orígenes de las delicias gastronómicas de Argentina y Chile.

Puede interesarte

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando debate y risas entre fanáticos latinoamericanos.