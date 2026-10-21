En el marco de la séptima visita del presidente Javier Milei a España, la tensión bilateral alcanzó un nuevo punto de conflicto. Durante un evento en el Nueva Economía Forum 2026 este miércoles, el mandatario argentino calificó a su par español, Pedro Sánchez, de impresentable dictador y delincuente ladrón.

La respuesta de Pedro Sánchez no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el presidente del gobierno español compartió una captura de pantalla mientras escuchaba la canción Fanático, de la cantante argentina Lali Espósito. “Aprovechando que voy en el auto, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió el mandatario, en una publicación que incluía fragmentos de la letra que aluden a los cruces previos entre el libertario y la artista.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta! https://t.co/9cSwKtlIyz https://t.co/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

Horas antes, Pedro Sánchez había publicado un spot de campaña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) donde se definió como zurdo y orgulloso. En el video, enumeró diversas políticas sociales, como la suba del salario mínimo y la defensa del derecho al aborto, para justificar su postura política frente a los cuestionamientos recibidos.

Por su parte, Javier Milei no ocultó su intención de influir en el escenario electoral español. Durante su discurso, instó a los presentes a sacar a patadas a los socialistas en las elecciones generales de finales de noviembre. Además, el presidente argentino aprovechó la ocasión para expresar su respaldo a figuras de la oposición como Santiago Abascal, líder de Vox, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

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La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid también se sumó a la disputa, desplegando una bandera con el mensaje: Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. A pesar de la intensa agenda del mandatario argentino en el país ibérico, no se prevén encuentros con Pedro Sánchez, sus ministros ni el rey Felipe VI.