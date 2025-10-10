Un joven, de 27 años, murió en un forcejeo que entabló con un vigilador privado y los pesquisas certificaron luego que habría sido presuntamente asesinado por estrangulamiento en la disputa, en un confuso suceso registrado en una estación de servicio, en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Debido a lo ocurrido, las autoridades policiales resolvieron detener de manera preventiva al custodio, hasta que se aclare fehacientemente lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Jorge Tomás Gómez.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el muchacho ingresó, exaltado, al shop del predio, situado en las cercanías del cruce de la Ruta Nacional 9 y la ruta provincial 4.

Trascendió que, en dichas circunstancias, se originó un altercado entre Gómez y el vigilador, de 25 años, hasta que la víctima cayó al suelo desvanecida.

Minutos más tarde, se comprobó que el joven se hallaba muerto; en tanto que los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, lográndose determinar que presentaba signos de haber sido supuestamente estrangulado en la mencionada reyerta.

Por dicho motivo, los servidores públicos de la comisaría del distrito apresaron al sospechoso. Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.